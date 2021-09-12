Хабаровск, 12 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Динамо» уверенно с крупным счетом обыграл хабаровскую команду «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Динамо КХЛ

Игра состоялась на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и закончилась победой гостей со счетом 2:6.

В составе динамовце голами отличились Станислав Галиев (1-я минута), оформивший в матче хет-трик Николай Чебыкин (13-я, 50-я и 55-я), Никита Новиков (32-я) и канадский форвард клуба Эрик О'Делл (43).

У хозяев голы на свой счет записали Александр Шаров (7-я) и Владимир Бутузов (21-я).

Отметим, это четвертая подряд победа московского «Динамо» в новом регулярном сезоне КХЛ, клуб лидирует в турнирной таблице Западной конференции с восемью очками. У «Амура» одно очко и последнее место в Восточной конференции.