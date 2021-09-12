Челябинск, 12 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Челябинской области на выборах депутатов Госдумы КОИБы будут работать на 229 участках. Об этом сообщает облизбирком.

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В частности, такое оборудование установят на нескольких участках в Челябинске. Также они будут стоять Златоусте и Коркино.

Как сообщало ИА REGNUM, депутатов Госдумы будут выбирать с 17 по 19 сентября. В Челябинской области также пройдут местные выборы.