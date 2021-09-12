* талибов — запрещённая в России организация

Париж, 12 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Власти Франции отказались признавать новое правительство в Афганистане и вообще поддерживать какие-либо отношения с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее заявление сделал сегодня, 12 сентября, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Они сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам уехать свободно, и об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут», — сказал глава французского МИД.

Он подчеркнул, что Франция отказывается признавать новое правительство Афганистана и вообще иметь какие-либо дела с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 15 августа боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью захватили Афганистан, откуда бежали войска американцев и их сателлитов.