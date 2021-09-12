Пермь, 12 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Пермском крае COVID-19 унёс жизни ещё 21 человека. Это следует из официальных сообщений краевого оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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К утру 12 сентября скончался уже 4371 пациент. 2969 граждан госпитализированы, в том числе 160 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало РЕ. всего в регионе зафиксировали 93 270 случаев заражения. А вылечились уже 82 553 пациента.