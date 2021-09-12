Ньон, Швейцария, 12 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Бригада арбитров из Польши будет обслуживать матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между санкт-петербургским футбольным клубом «Зенит» и лондонской командой «Челси». Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Уточняется, что главным судьей встречи станет Бартош Франковски, ассистентами которого будут Марчин Бонек и Якуб Винклер.

Также указывается, что резервным арбитром назначен Кшиштоф Якубик, за систему видеопомощи рефери (VAR) будут отвечать Марко Фриц из Германии и итальянец Марко Ди Белло.

Отметим, матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием «Зенита» и «Челси» состоится 14 сентября в Лондоне и начнется в 22:00 мск.