Матч ЛЧ между «Зенитом» и «Челси» обслужит бригада арбитров из Польши
Ньон, Швейцария, 12 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Бригада арбитров из Польши будет обслуживать матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между санкт-петербургским футбольным клубом «Зенит» и лондонской командой «Челси». Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Уточняется, что главным судьей встречи станет Бартош Франковски, ассистентами которого будут Марчин Бонек и Якуб Винклер.
Также указывается, что резервным арбитром назначен Кшиштоф Якубик, за систему видеопомощи рефери (VAR) будут отвечать Марко Фриц из Германии и итальянец Марко Ди Белло.
Отметим, матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием «Зенита» и «Челси» состоится 14 сентября в Лондоне и начнется в 22:00 мск.