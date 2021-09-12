Пермь, 12 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки зафиксировали ещё 445 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Коронавирус

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Из них 41 пациент госпитализирован. Ещё 404 лечатся амбулаторно. Среди новых пациентов находятся 80 детей и и 61 гражданин возрастом старше 65 лет.

С начала пандемии в Прикамье обнаружили уже 93 270 заразившихся. Выздоровели 82 553.