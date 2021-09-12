Калуга, 12 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 12 сентября. Днём ранее, 11 сентября, в регионе было зарегистрировано 103 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 231 человека, 43 316 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 635 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.