Екатеринбург, 12 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили ещё 506 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них 155 обнаружили в Екатеринбурге. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 129 706 случаев заражения.

В связи с выздоровлением выписаны 119 680 пациентов, добавили в штабе.