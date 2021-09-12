Мадрид, 12 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Испанская певица Мария Мендиола умерла в Мадриде в возрасте 69 лет. Об этом сообщила её коллега по группе Baccara Кристина Севилья в социальной сети Instagram.

Траур

«Сегодня от нас ушла дорогая Мария — прекрасная артистка, но для меня, прежде всего, хороший друг», — сообщила Севилья.

Мария Мендиола получила известность в составе испанской поп-группы Baccara. Первый альбом дуэта в составе Майте Матеос и Марии Мендиолы вышел в 1977 году.

Группа стала популярной во многих странах мира благодаря песням «Yes Sir, I Can Boogie», «Sorry I’m A Lady» и «Cara Mia». Последняя из этих песен получила русскоязычную версию от ВИА «Весёлые ребята» под названием «Не было печали, просто уходило лето».

Позже состав группы Baccara несколько раз изменялся. Мендиола исполняла песни дуэтом с Марисой Перес, Лаурой Менмар и Кристиной Севильей.