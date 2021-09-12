Канск, Красноярский край, 12 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В воздухе города Канска Красноярского края в августе 2021 года зарегистрировано превышение нормативов по содержанию взвешенных веществ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Артём Мухаметгалиев Площадь Коростелева, Канск

Всего в рамках мониторинга атмосферного воздуха было отобрано и исследовано 72 пробы. Превышение норм выявлено в двух из них.

«Повышенные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Канска по взвешенным веществам обусловлены смогом от лесных пожаров в республике Саха (Якутия)», — отметили в управлении.

Кроме того, зафиксированы единичные случаи превышения нормативов по гидроксибензолу и формальдегиду. По остальным исследованным веществам превышений выявлено не было.

Добавим, что Канск по итогам 2020 года вошёл в числе городов России с наиболее грязным воздухом. Как сообщало ИА REGNUM, всего в список включили шесть городов в Иркутской области, три города в Красноярском крае и две столицы регионов.

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