Салехард, 12 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО за сутки обнаружили ещё 96 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 48 758 случаев заражения. Вылечились 46 922 пациента.

649 граждан уже скончались от COVID-19. За сутки это количество выросло на одного человека.