Самара, 12 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил, что иракский полузащитник Сафаа Хади покидает команду. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба команды из Самары.

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Уточняется, что контракт с 22-летним футболистом из Ирака расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Клуб «Крылья Советов» благодарит Сафаа Хади за время в клубе, а также желает дальнейших успехов в карьере», — говорится в сообщении.

Отметим, в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Сафаа Хади не сыграл в составе самарского клуба ни одного матча, а всего на его счету 12 встреч в составе самарской команды, в которых он не отметился никакими результативными действиями.