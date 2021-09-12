Томск, 12 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 42 030. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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За минувшие сутки выявлено 95 новых носителей. Коэффициент распространения инфекции составил 0,89.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 49 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 35 465 человек. Занятость коечного фонда по состоянию на 12 сентября достигла 66,5%.