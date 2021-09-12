Иркутск, 12 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 12 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4711 человек, причём 14 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 102 714 человек (+371 за сутки). Госпитализированы 1778 (+30 за сутки).

Выздоровели 91 158 пациентов (+409 за сутки). Ещё 422 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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