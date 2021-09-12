Новосибирск, 12 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Новосибирске по результатам доследственной проверки о нарушении прав инвалида-колясочника возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 12 сентября, ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске инвалид-колясочник вынужден гулять на пандусе, установленном отцом, так как проход для выезда на участок соседнего дома заблокирован.

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«Следственным отделом по Кировскому району Новосибирска по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту нарушения прав инвалида-колясочника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»)», — уточни ли в ведомстве.

Установлено, что в августе 2021 года неизвестные ограничили доступ на территорию ТСЖ «Новогоднее» со стороны дома № 14 по улице Акмолинская Кировского района города, где был возведён пандус. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.