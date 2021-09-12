Улан-Удэ, 12 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 65 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 57 410, из которых 27 942 приходится на жителей столицы Улан-Удэ. Выздоровели к настоящему времени 49 343 человека, в том числе десять за последние сутки.