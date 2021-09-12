Вашингтон, 12 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft приобрела интернет-ресурс TakeLessons, используемый для предоставления платных образовательных услуг. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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Платформа для онлайн-обучения TakeLessons была создана в 2006 году. Портал позволяет получать платные курсы и дистанционные занятия с педагогами по многим предметам, включая иностранные языки, музыку и художественное образование.

В Microsoft сообщили, что приобретение платформы TakeLessons является ответом на растущий спрос в сфере онлайн-обучения. Условия сделки не разглашаются.

Microsoft последовательно расширяет своё присутствие в этой сфере. В 2016 году корпорация приобрела за $26,2 млрд социальную сеть LinkedIn, предназначенную для поиска работы и деловых контактов.

Значительная часть доходов платформы LinkedIn образует за счёт премиальных подписок, открывающих доступ к платным курсам по лидерству, продажам и другим предметам бизнеса. По данным CNBC, в настоящее время более 6% от доходов Microsoft поступает от платформы LinkedIn.