Ханты-Мансийск, 12 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявили ещё 145 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них у 19 граждан медики зафиксировали пневмонию. Ещё у 125 было ОРВИ, а один гражданин не имел симптомов COVID-19.

С начала пандемии по 12 сентября в Югре обнаружили уже 72 285 заразившихся. Выздоровели 68 626 пациентов.