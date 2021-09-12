Москва, 12 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить разрешенную вместимость стадиона «Открытие Банк Арена» до 30% от максимальной на матч первого тура группового этапа Лиги Европы (ЛЕ) с варшавской командой «Легия». Об этом 12 сентября рассказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

ФК «Спартак» Эмблема ФК «Спартак»

«Мы направили еще один запрос в Роспотребнадзор, чтобы нам увеличили квоту на матч против «Легии» до 15 тыс. зрителей», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, на данный момент на домашние матчи «Спартака» разрешен допуск не более 3 тыс. зрителей. При этом 7 сентября на встрече отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Мальты (2:0) на «Открытие Банк Арене» было 10 508 зрителей, что составляло не более 30% от максимальной вместимости стадиона — до 13 608 зрителей.