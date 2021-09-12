Новосибирск, 12 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Новосибирске прошёл традиционный полумарафон памяти Александра Раевича. В забегах приняли участие 747 человек, сообщает редакция «Континент Сибирь».

Екатерина Корнева ИА REGNUM Бег

«На старт вышли как профессиональные спортсмены, так и любители бега всех возрастов. Исключение из-за пандемийных ограничений, как и в прошлом году, составили дети», — уточнили в СМИ.

Отметим, что в личных зачётах первое место среди мужчин у многократного победителя полумарафона Анатолия Рыбакова из Белово. На втором месте — его брат Евгений Рыбаков, на третьем — новосибирец Валерий Лукин.

У женщин на первом месте новосибирская спортсменка Анна Викулова, на втором Елена Седова, на третьем — Наталья Тарасова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на полумарафон памяти Александра Раевича в Новосибирске будут пускать только при наличии медицинской справки-допуска, а иногородним участникам вместе с этим необходимо было предоставить результаты ПЦР-теста.

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