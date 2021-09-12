Чита, 12 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Роспотребнадзор Забайкалья подвёл итоги летней оздоровительной кампании. Из официальной информации следует, что летом 2021 года была запланирована работа 524 оздоровительных учреждений с количеством детей в них 39 980. А нарушения санитарного законодательства были выявлены на 69 объектах, что составило 33,7% от общего количества проверенных лагерей.

Ребенок

«В ходе проверок выявлено 233 нарушения, в том числе, предъявляемые к организации питания 91 (39,2%); организации водоснабжения 11 (4,7%); к содержанию территорий и помещений 5 (2,1%); по организации профилактической работы с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 19 (8,2%), а также прочие нарушения (к соблюдение условий личной гигиены, искусственному освещению, прохождению гигиенического обучения и др.) 107 (55,8%).

Выдано 72 предписания об устранении выявленных нарушений, у 5 подошли сроки исполнения, выполнены в полном объеме. За выявленные нарушения составлен 81 протокол об административных правонарушениях (в том числе 2 на юридические лица), вынесено 79 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 294 500 рублей», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года забайкальский министр финансов Вера Антропова заявляла, что организация летнего отдыха детей — одна из важнейших задач.

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