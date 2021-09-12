Новосибирск, 12 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 13 сентября, местами ожидаются заморозки до — 2 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

В городе Новосибирске, по прогнозу синоптиков, завтра, 13 сентября, ночью временами будет идти небольшой дождь, ветер юго-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха +4…+6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 сентября, в Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 19 м/с и дождь.

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