Мадрид, 12 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из футбольного клуба «Барселона» не связан с финансовыми вопросами. Об этом 12 сентября заявил президент испанской Ла Лиги (высший дивизион футбола Испании) Хавьер Тебас, его слова приводит Sport.es.

Fifa.com Лионель Месси

«Можно ли было избежать ухода Месси? Да. Как можно было сохранить Месси? Я обсуждал это лично с Жоаном Лапортой и с его советом директором. Решение искали, если речь идет о финансах. О других причинах я не могу судить. Думаю, что, когда «Барселона» через год откроет цифры, мы точно узнаем, мог ли Месси остаться. Я точно знаю, что это решение не было экономически», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хавьер Тебас заявил, что Лионель Месси, по его мнению, не заслуживает такого ухода «Барселоны».

Отметим, 5 августа каталонский клуб «Барселона» объявил, что не станет продлевать свое соглашение с Лионелем Месси из-за финансовых и структурных препятствий, которые прописанными в регламенте Ла Лиги. 10 августа нападающий заключил контракт сроком на два года с возможностью продления его на еще один сезон с командой «Пари Сен-Жермен».