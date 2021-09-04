Вашингтон, 12 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Съёмки седьмой части боевика франшизы «Миссия невыполнима» завершились 11 сентября. Об этом сообщил в социальной сети Instagram член съёмочной команды Мартин Смит, отвечавший за осветительное оборудование.

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай, Франция, Норвегия, Великобритания Том Круз

Смит рассказал, что съёмочная группа начала работу над фильмом два года назад. Он отметил, что съёмки «Миссии невыполнима 7» дались ему тяжелее всех предыдущих фильмов. Режиссёр фильма Кристофер Маккуорри на своей странице в Instagram поблагодарил съёмочную группу за работу над фильмом.

Съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» несколько раз приостанавливались из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Планируется, что фильм выйдет в прокат в апреле 2022 года.

В седьмой части фильма главную роль агента Итана Ханта, как и в предыдущих частях, сыграл Том Круз. Также в фильме снялись актёры из предыдущих частей Вин Рэймс, Генри Черни, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон и Ванесса Кирби.