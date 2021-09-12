Иркутск, 12 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Иркутской области по результатам токсикологического мониторинга за 7 месяцев 2021 года, отравления спиртосодержащей продукцией находятся на втором месте в общей структуре отравлений химической этиологии. Эти данные были обнародованы круглом столе сотрудников территориального Роспотребнадзора, посвященном профилактике алкогольной зависимости.

Алкоголизм

«Наибольшее количество отравлений в Иркутской области произошло по причине употребления высоких доз этилового спирта (злоупотребление алкоголем). В общей структуре отравлений спиртосодержащей продукцией употребление алкоголя в высоких (летальных) дозах является в Иркутской области основной причиной случаев смерти», — пояснила начальник отдела организации деятельности Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, к.м.н Инга Жданова — Заплесвичко.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Ленинский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор по нашумевшему уголовному делу о массовом алкогольном отравлении концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом. Все участники группы получили наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет в колонии общего режима.

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