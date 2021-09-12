Москва, , 11:25 — REGNUM Государству следует срочно заняться нейтрализацией миграционных угроз, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Мигранты

"Мигрантская среда криминализирована до предела! Сама постановка вопроса о наведении элементарного порядка в этой сфере уже вызывает открытую агрессию со стороны приезжих отморозков. Государство должно срочно заняться нейтрализацией миграционных угроз», — отметил Журавлёв в Facebook.

По его мнению, необходимо принять двухконтурный Уголовный кодекс, по которому наказывать преступников-иностранцев показательно жёстче, чем российских граждан.

Кроме того, он предлагает вывести всю трудовую миграцию «за пределы населённых пунктов, направляя иностранные трудовые ресурсы, если они понадобятся, на масштабные объекты в регионах типа Севера или Сибири, где не хватает своих рабочих рук».

«И там организовать для мигрантов интернациональные трудовые лагеря (интерлаги). Поработали — уехали, всё! Никаких анклавов, гетто в наших городах!» — подчеркнул парламентарий.

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