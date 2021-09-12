Москва, 12 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту кражи медалей из дома в Подмосковье олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и обладательницы серебряной награды Олимпийских игр в Токио российской теннисистки Елены Весниной возбудила полиция. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

si.robi Елена Веснина

«Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»)», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия и что сумма ущерба еще не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и обладательницы серебряной медали на летней Олимпиаде в Токио российской теннисистки Елены Весниной в Московской области ограбили неизвестные.