Челябинск, 12 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Из Челябинска в Копейск могут пустить городскую электричку. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

darsdm Электричка

Проект под названием «Электричка большого города» прорабатывается областным министерством дорожного хозяйства и транспорта с 2019 года. В рамках него планируется организовать пригородные перевозки внутри челябинской агломерации с продлением до станции Шагол. Использовать на маршруте собираются поезда повышенной комфортности.

В структуре отмечают, что похожие проекты уже есть в Петербурге и Москве, и они уже показали свою востребованность.