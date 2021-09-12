Североморск, Мурманская область, 12 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка «Орёл» провела ракетные стрельбы в Арктике. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила пресс-служба Северного флота.

ВМФ России АПЛ «Орел»

Сообщается, что АПЛ «Орёл» провела стрельбу противокорабельным ракетным комплексом «Гранит» на учениях в Арктике. Командует учениями командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Стрельба выполнялась в акватории Баренцева моря.

Уточняется, что стрельбы проводились из подводного положения. Мишенная позиция, которая имитировала крупный надводный корабль условного противника, находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты.