Барнаул, 12 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Алтайском крае при подведении итогов губернаторского благотворительного марафона «Поддержим ребенка» (его оператором выступает Алтайское краевое отделение Российского детского фонда) выяснилось, что на помощь больным пожертвована ничтожно малая сумма — три миллиона рублей. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на слова руководителя Алтайского отделения Российского детского фонда Оксаны Овчинниковой, на спасение только одного ребёнка с буллезным эпидермолизом уходит миллион. А ведь фонд обеспечивает детей и специальным питанием, и уколами, и банально средствами на поездки в медицинские центры.

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«Детей, которым мы помогаем и оказываем помощь через марафон, у нас очень много: это и ДЦП, и буллезный эпидермолиз, дети-бабочки. Это и целиакия, диабет, ну и ряд других редких заболеваний, которые мы поддерживаем», — отметила Оксана Овчинникова.

Тем временем в социальных сетях и местных телеграм-каналах причину такого незначительного сбора средств на благотворительность напрямую связали с предстоящими выборами в Государственную думу и Алтайское краевое законодательное собрание.

«У бизнесменов-благотворителей нынче другие заботы — нужно спонсировать партии и кандидатов. А на больных детишках можно будет попиариться потом, уже будучи депутатом: когда ребёнку помогут всем миром, можно принести его маме букет цветов и коробочку «Родных просторов» — как сделал недавно депутат-единоросс АКЗС Коля Якушев», — иронизирует телеграм-канал «Алтайский сыр».

Авторы напоминают, что благотворительный марафон «Поддержим ребёнка» являлся детищем прежнего губернатора, а ныне сенатора — Александра Карлина: при нем бизнес и депутаты в обязательном порядке должны были жертвовать немалые суммы в помощь детям (иначе — разнос и опала).

«Пожалуй, этот как раз тот случай, когда Карлина можно вспомнить добрым словом. Нынешний губернатор Томенко к благотворительности и больным детишкам охладел. А значит, выдохнули и предприниматели — уже не обязательно перечислять крупные суммы в детский фонд, головы за это не снесут. Да и выборы изрядно потрясли кошельки алтайских бизнесменов», — делает вывод valmars.

Известно, что пока Алтайское отделение Российского детского фонда использует резерв средств, собранных в 2020 году.