Манчестер, Великобритания, 12 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» интересуется английским полузащитником дортмундской команды «Боруссия» Джудом Беллингхэмом. Об этом 12 сентября сообщает Daily Star.

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По данным источника, руководство «МС» года хочет приобрести в свой состав 18-летнего футболиста летом следующего года.

Кроме того, указывается, что игроком также интересуется команда «Ливерпуль» и сумма трансфера полузащитника может составить €94 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Джуд Беллингхэм сыграл в составе «Боруссии» в шести матчах и отличился в них одним голом и тремя результативными передачами. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2025 года.