Санкт-Петербург, 12 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербург, где он возглавит торжества по случаю 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба патриархии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выставка, посвященная Александру Невскому

Сообщается, что патриарх прибыл в Петербург вечером 11 сентября. В аэропорту «Пулково» его встречали: глава законодательного собрания города Вячеслав Макаров, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, духовенство Санкт-Петербургской митрополии.

Сегодня состоится основное событие праздника перенесения мощей — Божественная литургия в Александро-Невской лавре и малый крестный ход.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шествие с мощами Александра Невского, но Невскому проспекту было отменено из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией.