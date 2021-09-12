Вашингтон, 12 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Аппарат американского аэрокосмического агентства NASA Perseverance успешно завершил забор двух проб грунта с поверхности Марса в кратере Джезеро. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

NASA/JPL-Caltech Марсоход NASA Perseverance (компьютерная графика)

Марсоход Perseverance предпринял первую попытку забора пробы марсианского грунта в августе. Операция завершилась неудачей — собранная порода оказалась слишком рассыпчатой, из-за чего марсоход не смог погрузить её в специальный контейнер.

В сентябре аппарат предпринял ещё две попытки забора пробы грунта с интервалов в два дня. Полученные с марсохода данные показали, что обе попытки прошли удачно.

«Эти образцы имеют большую ценность для будущего лабораторного анализа на Земле… Это поможет ответить на главный научный вопрос существовании жидкой воды на Марсе в истории планеты», — заявил научный сотрудник миссии Митч Шульте.

Марсоход Perseverance оборудован несколькими десятками контейнеров, которые будут заполнены пробами марсианского грунта. В NASA рассчитывают, что эти образцы будут доставлены на Землю в ходе одной из следующий автоматических миссий на Марс, которая состоится не ранее 2026 года.