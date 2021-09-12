Москва, 12 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и обладательницы серебряной медали на летней Олимпиаде в Токио российской теннисистки Елены Весниной в Московской области ограбили неизвестные. Об этом 12 сентября рассказала сама спортсменка «Пятому каналу».

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По словам Весниной, вместе с олимпийскими наградами у нее похитили драгоценности, включая олимпийский перстень, который она получила за летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

«Не взял только документы, которые там лежали. Медали у меня лежали в сумке спортивной, я вчера их брала, чтобы показать детям в теннисном клубе. <…> Сумка лежала на виду, видимо, все, что видел, то и схватил», — сказала спортсменка.

Также она уточнила, что в настоящее время сотрудники полиции выясняют, как грабителям удалось попасть в дом в обход сигнализации.

Отметим, Елена Веснина стала олимпийской чемпионкой на Играх в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году, а в 2021 году также в парном разряде серебро выиграла на Олимпиаде в Токио.