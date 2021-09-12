Томск, 12 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Томске начнётся процесс по делу о контрабанде древесины в крупном размере. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Томской области, на скамье подсудимых окажется 35-летний местный житель.

Georg Pik Вывоз леса

По данным следствия, в июле 2020 года обвиняемый подал в центр электронного декларирования Томской таможни недостоверные данные о приобретении и распиловке древесины для незаконного вывоза леса через границу Таможенного союза.

«Объём изъятой в ходе расследований уголовного дела древесины составил более 360 кубических метров, общей стоимостью более 3 млн рублей», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено. Документы с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.

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