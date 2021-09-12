Вашингтон, 12 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Американский дипломат Курт Волкер заявил, что США и Германия обязательно предпримут меры против газопровода «Северный поток — 2» в том случае, если Россия будет использовать его в качестве оружия. Об этом Волкер сказал в интервью «Главред Украина».

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

По словам Волкера, США, конечно, пытаются противостоять реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», но пока это противостояние ограничивается лишь словами.

Однако соглашение между Вашингтоном и Берлином относительно «Северного потока — 2», которое в итоге позволило достроить газопровод без санкций против его строителей, объясняется финансовыми выгодами.

«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», — пояснил Волкер.

Таким образом, если Москва начнет использовать газ как оружие, то ей будут грозить новые западные санкции. Как именно будет определятся, что Россия стала использовать свой газ как оружие, не уточняется.