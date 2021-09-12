Усть-Коксинский район, Алтай, 12 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за время пандемии достигло 21 051. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки выявлено 26 новых носителей. Лидером по приросту стал Усть-Коксинский район, где зарегистрировано семь случаев инфицирования. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Турочакского, Улаганского, Майминского и других районов.

«За сутки выздоровели 39 пациентов. По данным на 12 сентября, за весь период в регионе выздоровели 19 911 человек», — отметили в оперштабе.