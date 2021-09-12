Москва, 12 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Международный совет по детской и юношеской книге (IBBY) вручил Золотые медали Ханса Кристиана Андерсена американской писательнице Жаклин Вудсон и швейцарской художнице Альбертине Зулло. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 37-го Всемирного Конгресса IBBY.

Золотая медаль к премии имени Ханса Кристиана Андерсена

Член жюри сезона 2018−2020 гг. Денис Безносов напомнил, что Золотая медаль Андерсона является самой престижной наградой в области премии детской литературы. Он подчеркнул, что получившие эту награду писатели и иллюстраторы сразу становятся живыми классиками.

Из-за сложных эпидемиологических условий Вудсон и Зулло не смогли лично присутствовать в Москве на 37-ом Всемирном Конгрессе IBBY. Они приняли участие в работе конгресса в дистанционном формате.

Премия имени Ханса Кристиана Андерсена учреждена IBBY в 1956 году. Присуждаемая один раз в два года эта премия является самой престижной международной наградой для детских писателей.

37-ой Конгресс Международного совета по детской и юношеской книге начал работу в Москве 10 сентября 2021 года. Россия принимает конгресс IBBY впервые.