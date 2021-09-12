Чита, 12 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Забайкальском крае за уходящую неделю (6−12 сентября 2021 года) погибли двое мужчин, рыбачивших с лодок на водоёмах. Об этом сообщает пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Известно, что утонувшие на озере Иван рыбаки были без спасательных жилетов. «Всего с начала 2021 года зарегистрировано 13 несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водных объектах», — сказано в официальной информации спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля региональное ГУ МЧС РФ называло гораздо больше число жертв водоёмов — 24 человека.

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