Зеленогорск, Красноярский край, 12 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В городе Зеленогорск и посёлке Берёзовка Красноярского края заметили медведей. Ночью 11 сентября хищника зафиксировали камеры видеонаблюдения в Берёзовке, сообщает портал NGS24.

Jim Bauer Медведь

По словам местных жителей, медведь уже несколько дней бродит вокруг города, в частности, в районе кладбища.

В Зелёногорске медвежьи следы нашли возле ручьи под городом, а также в районе коттеджей на Надречной.

«Судя по ним (следам, ИА REGNUM), весит килограмм 300, ему года три-четыре. Питается муравейниками, барсуками. В прибрежную зону вышел в поисках пищи и воды», — передаёт телеграм-канал «Inside. Зеленогорск изнутри».

Отмечается, что информацию о появлении животных передана в охотнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа жители села Белый Яр увидели медведя, разгуливающего возле школы. Участковому оперуполномоченному полиции совместно с инспектором удалось вернуть его в лес.