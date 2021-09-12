Спрингфилд, США, 12 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Чемпионы североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) центровой Крис Бош и легкий форвард Пол Пирс введены в Зал славы баскетбола в ходе торжественной церемонии в Спрингфилде (штате Массачусетс). Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба НБА.

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Также указывается, что помимо них в Зал славы были введены пятикратный участник Матча звезд тяжелый форвард Крис Уэббер, чемпион НБА 2004 года в составе «Детройта» центровой Бен Уоллес и трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго» легкий форвард Тони Кукоч.

Кроме того, в Зал славы введены тренеры Рик Адельман, Джей Райт и Билл Расселл и бывшие участницы женской НБА — Йоланда Гриффит и Лорен Джексон.

Отметим, Крис Бош играл за команды «Торонто» и «Майами Хит», став с ним дважды чемпионом НБА (2012, 2013), а также 11 раз принимал участие в Матче звезд НБА. Пол Пирс выступал в составе клубов «Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс» и в 2008 стал с «Бостоном» чемпионом США и был признан лучшим игроком. Баскетболист 10 раз участие в Матче всех звезд НБА.