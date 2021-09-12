Москва, 12 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Почти пять тысяч жителей Забайкальского края, оказавшихся в сложной ситуации после паводков, получат помощь от государства. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает телеграм-канал российского правительства.

Цитата с сайта Заб.ру Наводнение в Чите

Поясняется при этом, что речь идёт о дополнительных средствах из федерального бюджета. Их потратят на единовременную материальную помощь и выплаты гражданам, потерявшим имущество из-за стихии.

Контролировать расходование денег, которые получит регион, будет МЧС. До 1 февраля 2022 года министерство доложит правительству о результатах этой работы. Кроме того, по поручению Михаила Мишустина Забайкальскому краю частично возместят расходы на выплату компенсаций пострадавшим жителям. Для этого будут использованы средства резервного фонда правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек: 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота.

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