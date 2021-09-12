Москва, 12 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Роспотребнадзоре заявили, что не получали от жителей Крыма жалоб о том, что смартфоны китайской компании Xiaomi блокируются на полуострове. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Смартфон

«Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что ранее на сайте мобильных разработчиков XDA Developers пользователи китайских смартфонов Xiaomi в ряде стран и регионов мира стали сообщать о блокировке их устройств.

Утверждалось, что с проблемами столкнулись пользователи из Кубы, Ирана, Судана, Сирии, Северной Кореи и с Крыма.