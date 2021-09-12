Абакан, 12 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, наибольший прирост зафиксирован в Абакане (42 новых носителя).

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Также диагноз подтвердился у жителей Черногорска, Саяногорска, Сорска, Усть-Абаканского, Алтайского, Аскизского и других районов.

«Всего с начала года в Хакасии выявлено 19 175 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 0,9, за 7 дней — 0,9», — отметили в правительстве.