Москва, 12 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Нынешнее ограничение по количеству иностранных легионеров в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) устраивает руководство Федерации хоккея России (ФХР). Об этом 12 сентября заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Третьяк

«У нас на сегодняшний день между федерацией и КХЛ баланс: пять легионеров в каждой команде, которые составляют конкуренцию. Можно сказать, почти все иностранцы высокого класса, если в том году из 10 бомбардиров было восемь иностранцев. Это значит, что они привносят конкуренцию в командах. У нас в командах есть и перспективная молодежь, которая дает результат, поэтому на сегодняшний день федерацию хоккея все устраивает», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта высказался против увеличения количества легионеров в российском футболе.