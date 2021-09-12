ФХР устраивает нынешний лимит на легионеров в КХЛ – Третьяк
Москва, 12 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Нынешнее ограничение по количеству иностранных легионеров в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) устраивает руководство Федерации хоккея России (ФХР). Об этом 12 сентября заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
«У нас на сегодняшний день между федерацией и КХЛ баланс: пять легионеров в каждой команде, которые составляют конкуренцию. Можно сказать, почти все иностранцы высокого класса, если в том году из 10 бомбардиров было восемь иностранцев. Это значит, что они привносят конкуренцию в командах. У нас в командах есть и перспективная молодежь, которая дает результат, поэтому на сегодняшний день федерацию хоккея все устраивает», — приводит его слова ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта высказался против увеличения количества легионеров в российском футболе.