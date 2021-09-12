Барнаул, 12 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 12 сентября 2021 года от коронавируса привились 656 939 человек (+2622 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

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Из общего числа привитых 107 127 жителей региона получили первую прививку (на 936 человек меньше, чем по состоянию на 11 сентября) и 547 031 человек (+3966 за сутки) полностью привит.

Также известно о 2781 ревакцинированном (+132 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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