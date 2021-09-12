Барнаул, 12 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 12 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4999 человек, причём 25 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 518 (+9 за сутки), из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за последние сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 694 человека, +25 за сутки) и ОРВИ (48 043 человека, +204 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 247 детей (+26 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (73 314 человек, +236 за сутки) новый вирус победили 56 256 человек (всего +115 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 4149 за минувшие сутки (-2868).

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