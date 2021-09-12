Ижевск, 12 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Завод Lada Ижевск преодолел отметку в 600 тысяч выпущенных автомобилей Lada Vesta. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada.ru Lada Vesta

Юбилейным автомобилем стала модификация Lada Vesta SW Cross в комплектации Black. 600-тысячный автомобиль этой марки оснастили двигателем 1,6 л и механической коробкой передач.

600-тысячная Lada Vesta отправится на экспорт. Реализацией этого экземпляра будет заниматься дилерский центр Lada в городе Гомель (Белоруссия).

АвтоВАЗ запустил производство автомобилей семейства Lada Vesta в 2015 году. В 2018 году эта модель стала самым продаваемым новым автомобилем в России с показателем 108 тысяч продаж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года АвтоВАЗ запустит опытное производство обновлённой модели Lada Vesta.