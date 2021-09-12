Лос-Анджелес, США, 12 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Витор Белфорт, являющийся экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, победил нокаутом в первом раунде американского боксёра, бывшего абсолютного чемпиона мира Эвандера Холифилда в поединке, проходившем в Голливуде (Лос-Анджелес, США) в рамках вечера бокса Triller Fight Club. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Брэк!». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР Бокс

Бразилец сразу выглядел предпочтительнее и смог по ходу первого раунда провести американцу несколько точных прямых ударов и отправить своего оппонента в нокдаун, а незадолго до конца — перевести схватку в клинч, где точным нижним левым в челюсть нокаутировал Холифилда.

Отметим, вначале 44-летний Витор Белфорт должен был провести поединок американским боксёром Оскаром де ла Хойя, однако у последнего тест на коронавирус показал положительный результат, и он был заменен Холифилдом.