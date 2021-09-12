Северск, Томская область, 12 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Северске Томской области возбуждено уголовное дело по факту наезда на восьмилетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл вечером 10 августа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

Мужчина 1931 года рождения за рулём ВАЗ-21 063 сбил несовершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия мальчику, 2013 года рождения, были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью», — отметили в ведомстве.

В отношении пожилого мужчины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ему теперь грозит до двух лет лишения свободы.